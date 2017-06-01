Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории Донбасса, изгоняя террористов из т. н. «серой зоны». Эту информацию в интервью 112.ua подтвердил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
Он подчеркнул, что занимаемые ВСУ территории принадлежат им согласно Минским соглашениям.
«Речь идет о взятии под контроль украинскими Вооруженными силами тех территорий, которые называются «серыми зонами». С точки зрения увеличения территории, контролируемой центральной властью – да, увеличивается такая территория. Постепенно. Но нужно иметь в виду, что все эти территории, которые мы взяли под контроль, зафиксированы Минскими соглашениями. Более того, к глубочайшему сожалению, часть территорий, которые там зафиксированы, мы сразу утратили, взять то же Дебальцево. Ни сепаратисты, ни их кремлевские хозяева не испытывают никаких угрызений совести и комплексов по этому поводу. Я считаю, что мы делаем все абсолютно правильно. Надеюсь на дальнейший успех», - рассказал замминистра.
Напомним, 25 мая официальный представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник заявил, что украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге.
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