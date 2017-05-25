Официальный представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник подтвердил, что украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге. Об этом он проинформировал на брифинге в четверг.

«В соответствии с Минскими домовленностей Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, которые принимают участие в АТО, строго соблюдают режим прекращения огня и выполнение мирного плана Президента. Вместе с тем, как неоднократно было сказано, мы оставляем за собой право отвечать на вражеские обстрелы со стороны российских оккупационных войск, речь идет о непосредственных атаках на наши опорные пункты, об обстреле из тяжелого вооружения в случае, когда мы можем идентифицировать огневую точку противника и мы будем знать, что она будет находиться за пределами населенного пункта и мы сможем вести туда огонь», – отметил он.

«Вместе с тем ситуация на линии разграничения может быть довольно динамичной. Если подразделения вступают в бой с противником, возможна контратака, в результате которой определенные территории могут переходить из «рук в руки», и это абсолютно понятно для людей, которые знают это дело. Хочу подчеркнуть, что речь идет о Светлодарской дуге», - сказал Мотузяник, сообщает Укринформ.

Как он подчеркнул, согласно Минским соглашениям, это – территория, которая должна быть под контролем украинской стороны, как собственно и город Дебальцево.