Украина не будет подавать новые иски в Европейский суд по правам человека к России относительно событий в Крыму и на Донбассе, а подавать приложения к уже имеющимся. б этом на пресс-конференции сообщил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Мы решили, что новые заявления мы подавать не будем, мы будем подавать приложения к уже существующим заявлениям о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе», - сказал Лищина.

По его словам, это связано с тем, что Россия начинает злоупотреблять большим количеством дел и пытается диктовать условия по очередности их рассмотрения. Лищина подчеркнул, что во избежание этой ситуации Украина просит ЕСПЧ объединить «все дела в отношении Крыма в одно производство и все дела относительно Донбасса - в другое производство», и добавил, что сейчас суд рассматривает этот вопрос, сообщает УНИАН.

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко напомнил, что Украина инициировала 5 дел в ЕСПЧ, первое из которых касается требований о нарушении прав человека во время незаконной оккупации Крыма, а второе дело – в отношении незаконного вывоза, то есть фактического похищения украинских детей-сирот на территорию России.

По словам министра, следующие дела касаются хронологических событий относительно массовых нарушений прав человека на территории Донбасса. Он сообщил, что «по объему эти дела насчитывают десятки тысяч документов».

Как известно, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков в отношении Российской Федерации.