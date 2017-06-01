Причиной отставки министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового стали разногласия с премьером Владимиром Гройсманом. Об этом заявил в эфире 112 Украина нардеп Антон Геращенко, комментируя отставку Кутового и главы Мининформполитики Юрия Стеця.

«На сегодняшний день и Юрий Стець, и министр аграрной политики (Тарас Кутовой, - ред.) ушли по собственному желанию. Министр агропромышленной политики не нашел общего языка с премьер-министром Гройсманом. И он выбрал для себя такой путь. Решился бы Гройсман внести предоставление на увольнение министра агропромышленной политики? Думаю, что нет, потому что Кутовой пользовался поддержкой БПП, у него было много сторонников. Он решил не загонять ситуацию в дальнейший конфликт с премьер-министром, поскольку у них расходятся взгляды на будущее земельной реформы в Украине, он ушел. Это правильный выбор, я его уважаю», - сказал Геращенко.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку 23 мая.

Юрий Стець сообщил об отставке 31 мая, причиной назвал состояние здоровья.