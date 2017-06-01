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Twitter-опечатка американского президента Дональда Трампа могла быть «тайным посланием» Кремлю. Такую шутливую версию озвучила на конференции по IT-технологиям в Калифорнии его бывшая соперница по предвыборной гонке 2016 года Хиллари Клинтон, сообщает LIGA.net.

Вчера, 31 мая 2017 года, Трамп ошибся в сообщении, набрав в микроблоге следующие слова: «Despite the constant negative press covfefe».

Президент США, вероятно, хотел посетовать на критику СМИ и «covfefe» должно было стать словом «coverage». То есть, твит должен был выглядеть как «несмотря на постоянное негативное медиа-освещение...»

«Считаю, это было тайное послание для русских. Просто у вас нет необходимого уровня доступа к секретным данным, чтобы узнать, что такое «covfefe», - сказала Клинтон под смех ведущих.
ForUm

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