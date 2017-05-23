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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

«Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Иду с должности с благодарностью за оказанное мне доверие всем аграриям, народным депутатам из коалиции и фракции БПП, членам аграрного комитета, Президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, группе «Удар» и лично Виталию Кличко!» - написал он. 

Министр также сообщил, что и в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.
ForUm

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