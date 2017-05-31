Активисты «Национального корпуса» развернули палаточный городок под стенами Львовского облсовета. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В организации заявили, что решили развернуть палаточный городок после того, как депутаты Львовского облсовета «проигнорировали мнение национал-патриотических организаций» и покинули сессионный зал.

«Активисты заняли помещение облсовета и согласились его освободить при условии, что депутаты проголосуют за их требования в четверг. Председатели фракций в присутствии журналистов поставили подписи, которые это гарантируют. Однако чтобы в дальнейшем заставить депутатов выполнить взятые на себя обязательства, активисты «Национального корпуса» решили развернуть палаточный городок перед облсоветом», - говорится в сообщении.

Активисты требуют амнистии для героев АТО, национализации российского бизнеса, запрета продажи украинской земли, неповышения тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, 30 мая во время сессии Львовского областного совета произошли столкновения, в результате которых пострадали пятнадцать человек, из них двенадцать правоохранителей.