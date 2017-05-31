Президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщает ВВС, ссылаясь на портал Axios News.

В конце мая Трамп обещал принять «окончательное решение» о выходе США из договора.

Портал ссылается на два высокопоставленных источника в Белом доме, которым, с их слов, известно об уже принятом Трампом решении.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Выполнение соглашения обсуждалось на саммите «Большой семерки» в Италии в минувшую субботу.

Шесть стран-членов «большой семерки» - Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением, а США это сделать отказались.

«Я приму окончательное решение по поводу Парижского соглашения на следующей неделе», - сообщил президент США Дональд Трамп в «Твиттере».

Отказаться от участия в Парижском соглашении Трамп обещал еще во время президентской кампании 2016 года. По его мнению, сокращение эмиссии углекислого газа ограничивает рост промышленного производства, в частности, угледобывающей отрасли, которую Трамп обещал развивать.

США ответственны примерно за 14% выбросов углекислого газа на планете.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейцев к единению на фоне неоднозначного итога саммита «Большой семерки». Она отметила серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе.