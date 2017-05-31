Собственник компании «БФ Групп» Артур Гранц обратился с открытым письмом к народному депутату Сергею Лещенко в ответ на обвинения его компании и партии «Народный фронт» в рейдерстве. Текст обращения размещен на официальной странице компании в Facebook.

«Господин Лещенко, позвольте вам сообщить, что вы как-то стремительно рассмотрели во время обычного депутатского приема целое дело фитнес-клуба «Софийский» и его владелицы Ирины Рябченко. Дело, которое только суды рассматривали более пяти месяцев», - заявил Гранц, комментируя публикацию Лещенко.

Глава «БФ Групп» подчеркнул, что Лещенко даже не попытался связаться с представителями компании и разобраться в ситуации, а просто начал обливать грязью. «Вы подменили собой правосудие и стремительно вынесли моей компании, а заодно и партии «Народный фронт» обвинительный приговор. Но вам не привыкать, вы так же каждый день клевещете не только на партнеров по коалиции, но и на партию, с которой вы зашли в парламент», - заявил бизнесмен.

В обращении к Лещенко собственник «БФ Групп» приводит факты, доказывающие, что его компания успешно и легально развивает бизнес, чем не может похвастаться взятая под опеку народным депутатом Рябченко.

«2008 год. Начало деятельности группы компаний БФ. Компания с партнерами инвестирует в строительство складов. Построено около ста тысяч квадратных метров, инвестировано сотни миллионов гривен. Впоследствии площади проданы основному партнеру и работают до сих пор. В это время госпожа Рябченко берет кредит 15 млн долл и 5 млн грн», - пишет Гранц.

«2010 год. «БФ Групп» привлекает новые инвестиции в страну и становится партнером мирового лидера торговли – компании Heinemann. Вы же первый кричите о привлечении инвестиций? Я их привлекаю на деле и инвестирую, а вы своими заявлениями убиваете это желание. В это время мошенница Рябченко управляет клубом «Софийский», - говорится в открытом письме.

В результате, по словам Гранца, на сегодняшний день в «БФ Групп» работает 670 человек, получая в среднем 27 тыс. грн в месяц, в то время как в клубе «Софийский» 60 человек персонала с заработной платой 3,5 тыс. грн. Среди других сравнений бизнесмен приводит выплаты по аренде: «БФ Групп» за последние 3,5 года заплатила около 800 млн грн (18 млн в месяц). «У мошенницы Рябченко аренда 283 тыс. грн в месяц в центре Киева, и то платит сама себе», - пишет собственник компании.

Гранц отметил, что «БФ Групп» в партнерстве с немецкими коллегами инвестировала в магазины аэропорта «Борисполь» более 15 млн евро, предлагая пассажирам сервис мирового уровня, после чего авторитетное британское издание Sky trax включило «Борисполь» в тройку лучших аэропортов Европы. Собственник компании добавил, что это стало возможным благодаря усилиям Максима Бурбака из «Народного фронта».

«Ну и самое главное, с чего живет страна, - налоги. Группа компаний БФ уплатила на 1 января 2017 года около 350 млн грн. У мошенницы Рябченко, поверьте мне, ноль. Только за прошлый год ее компания показала 9 млн грн убытка. И вишенка на торт, пользуясь вашей терминологией, - у «БФ Групп» никогда не было и нет ни одного кредита ни в украинском, ни в каком-либо другом банке. Мошенница Рябченко украла все 15 млн долл вкладчиков банка. Такие мошенницы, как она, не возвращая кредиты, убивают банки. Вкладчикам я рекомендую идти и требовать свои деньги с таких, как Рябченко», - подчеркнул Гранц в открытом письме к Лещенко.

«Ко всему сказанному выше я хочу добавить одно: мне не нужны ваши извинения, мне на них начхать. И второе: вы, господин Лещенко, политическая проститутка или проститут, как вам ближе. Делайте выводы, каких людей принимать в приемной с надписью «народный депутат Украины», - заявил собственник «БФ Групп».