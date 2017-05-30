В помещение Львовского областного совета ворвались около сотни молодых людей, сообщает IA ZIK.
Они ворвались в сессионный зал, напустили газа, назвались представителями националистических организаций. Бросая дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги. При этом между собой разговаривали на русском языке.
В работе сессии объявлен перерыв.
В полиции заявили, что выясняет обстоятельства событий в облсовете.
Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская сообщила, что на месте присутствовали заместитель начальника полиции Львовщины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) УК.
«Между тем представители националистических организаций до сих пор находятся в помещении Львовского облсовета. Они разбрелись по всем коридорам, разобрали продукты из буфета в холле. Общаться с журналистами отказываются», - пишет агентство.
Руководство облсовета готовит пресс-конференцию по сегодняшним событиям.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время