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Утром 31 мая компания «Воля», работающая на территории оккупированных Севастополя и Крыма, выполнила решение Президента Украины Петра Порошенко и заблокировала для своих пользователей на территории Севастополя доступ к ресурсам «Яндекс», Mail.ru и «ВКонтакте».

Как сообщает местное издание ForPost,тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов.

На сайте компании опубликовано сообщение на украинском языке, где объясняется, что произошло.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Украина».
ForUm

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