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Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении украинского пранкера Виталия Седюка, который был задержан правоохранителями 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение 2017».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвинительный акт в отношении указанного лица по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.
ForUm

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