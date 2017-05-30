Один военнослужащий погиб и еще пятеро пострадали из-за жесткой посадки самолета Ан-26 утром во вторник на аэродроме Балашов в Саратовской области России, сообщает ВВС, ссылаясь на Минобороны России.

«При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся», - говорится в сообщении.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Ан-26 принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей.

В Минобороны сообщили, что на место происшествия вылетела специальная комиссия для установления причин аварии.