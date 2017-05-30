Новая ветка метро на Троещину будет иметь 14 станций, три из них – пересадочные. Об этом в интервью «Громадському радіо» сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, четвертая ветка метро будет почти полностью наземная - под землей окажутся только пересадочные станции.

Поворозник отметил, что строительство может начаться уже в 2018 году, когда оценят его стоимость и сроки, причем построить ветку «Троещина - Вокзальная» могут уже за 4 года с начала строительства.

У будущего проекта уже есть инвестор из Китая, который может приступить к активным действиям после заключения межправительственного соглашения.

Напомним, 19 мая заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подписал меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с китайским консорциумом, в который входит в компании «China Railway International Group» и «China Pacific Construction Group».