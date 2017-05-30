Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян возмущена высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил эти СМИ в распространении лжи и пропаганде.

​«Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik. Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента», — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

В комментарии телеканалу «Россия 1» она утверждает, что «ни одного ложного сообщения на RT не было ни разу, никаких доказательств не существует, поэтому с тем, кто говорит обратное, в том числе «окружение» Макрона, телеканал собирается судиться, передает 112 Украина. Также за свои слова в адрес RT придется отвечать и тому участнику программы, «который объявил нас в федеральном эфире лживыми пропагандистами».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу потому, что распространяли ложную информацию и клевету.