также в разделеМир
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 14 37
Мэй готова провести Brexit и без соглашения с ЕС 44
Макрон при Путине назвал RT и Sputnik лживыми пропагандистами 54
Путин назвал королеву Франции Анну Ярославну «русской» 133
Молдова высылает 5 российских дипломатов 56
Жертвами урагана в Москве стали 11 человек 109
На Москву обрушился мощный ураган, погибли 7 человек 160
За работу путешественником предлагают €2,5 тысячи в месяц 134
В Черногории заявили, что Россия пыталась помешать ее членству в НАТО 29
КНДР запустила ракету неизвестной модификации 39
Трамп о скандале со своим зятем: Он очень хороший человек 87
Названы возможные создатели вируса WannaCry 48
Главный приз Каннского фестиваля получил фильм шведского режиссера 32
СМИ: Трамп планирует изменения в Белом доме из-за дела о связях с РФ 128
Полиция обнародовала фото манчестерского террориста 38
СМИ: Российский олигарх попросил у США иммунитет в обмен на показания о Манафорте 297
СМИ: Зять Трампа пытался установить тайный канал связи с россиянами 71
Умер Збигнев Бжезинский 108

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян возмущена высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил эти СМИ в распространении лжи и пропаганде.  

​«Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik. Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента», — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

В комментарии телеканалу «Россия 1» она утверждает, что «ни одного ложного сообщения на RT не было ни разу, никаких доказательств не существует, поэтому с тем, кто говорит обратное, в том числе «окружение» Макрона, телеканал собирается судиться, передает 112 Украина. Также за свои слова в адрес RT придется отвечать и тому участнику программы, «который объявил нас в федеральном эфире лживыми пропагандистами».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу потому, что распространяли ложную информацию и клевету.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

150
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года