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Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подписал меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с китайским консорциумом, в который входят компании «China Railway International Group» и «China Pacific Construction Group». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Консорциум выступает в качестве управляющего партнера, который имеет большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры. Специалисты китайской стороны проведут исследования текущего состояния реализации проекта «Строительство 4-й линии метро в Киеве», которое будет рассматривать технические детали, объем финансовых ресурсов и правовой способ, благодаря которому проект будет реализован до конца. Также исследование будет включать оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смета расходов», - рассказал Поворозник.

Согласно документу, консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять «Проекты» по модели EPC + F (проектирование, закупка, строительство и финансирование).

В рамках этого проекта консорциум будет оказывать помощь Киевской городской государственной администрации в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что позволит наладить сотрудничество с правительством Китая и реализовать крупные инфраструктурные проекты.

Напомним, Шулявский путепровод в Киеве построят китайцы.
ForUm

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