Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выступает за блокирование всех сайтов ОРДЛО.

«Следующий этап – заблокировать все сайты ОРДЛО как таковые, что нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины», - написала она в Facebook.

Так Геращенко прокомментировала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что российские СМИ Russia Today и Sputnik являеются органами пропаганды.

«Примечательно, что французским журналистам, общественным организациям, Генсеку СЕ Янгланду, Amnesty International и т.д. не пришло в голову делать заявления о наступлении на свободу словам и т.д. Потому что все эти раши тудей имеют к свободе слова очень сомнительное отношение. А почему же тогда такой вой по поводу Интернет-сестричек рашитудей, всех этих Рашиодноклассников и вконтакте?» - отметила вице-спикер.

«А заявления Макрона – замечательный аргумент для всех европейских чиновников и структур, которые делают вид, что не понимают причин и последствий гибридной войны и информационной составляющей этой войны РФ против всего цивилизованного мира», - резюмировала она.

Напомним, Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу потому, что распространяли ложную информацию и клевету.