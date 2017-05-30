Члены незаконных вооруженных формирований ОРДО обстреляли сельхозпредприятие «Бахмутский аграрный союз», сообщает украинская сторона СЦКК.
«Около 05:00 30 мая противник совершил обстрел сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз» в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. Вследствие попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы. На одной из них занялась пожар, который уже ликвидировали», - говорится в сообщении.
Среди работников хозяйства пострадавших нет.
В Новолуганском продолжает работать наблюдательная группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются.
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