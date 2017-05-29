Главный военный прокурор Анатолий Матиос резко раскритиковал начальника Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка в ответ на его заявление о расследовании преступлений против участников Революции

«Что нюхает господин Горбатюк?» - написал Матиос в Facebook.

«Завалил всю работу, потому что не способен (кроме как языком) работать. Почти трехлетний пиар на крови, траляля телефоном во всех синхронах телеканалов и постоянный «странный» слив материалов уголовных производств на сторону себе подобным политиканам, и не только им. Это и есть его основная «прокурорская работа», - заявил он.

По словам Матиоса, Горбатюк «может еще ... надцать лет может кормить людей надеждой, может словесным блудом перебрасывать свою неспособность работать на других».

«Но все понимают и знают – правда имеет такое свойство: рано или поздно, но она становится явной. Лучше, если ранее. Сделаю все, чтобы правда о неудачнике стала известна раньше», - резюмировал он.

Кроме того, Матиос посоветовал коллеге «не нюхать и работать без нытья, что вечно что-то танцевать мешает».

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции достоинства и препятствует этому.