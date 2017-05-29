Министр экономического развития и торговли Степан Кубив подтвердил, что премировал своих заместителей Максима Нефедова и Юрия Бровченко на около 100 тыс. гривен за сверхурочную работу.

Из базы данных электронных деклараций известно, что в конце 2016-го два заместителя министра экономразвития внесли существенные изменения в свои электронные декларации, сообщает «Украинская правда».

Максим Нефедов 28 декабря указал 111 859 гривен зарплаты по основному месту работы. Юрий Бровченко 17 декабря указал 111 274 гривен, а 31 декабря - 105 371 гривен.

Эти выплаты были не зарплатой, а именно премией. Степан Кубив подтвердил, что его заместители были премированы на суммы порядка 100 тис. гривен. Но причины назвал другие.

«Есть положения и принципы. Интенсивность работы, которую делали не только они, но и другие, а это и выходные дни, когда мы работали, те выезды в нерабочие дни по оценке предприятий. Вы же знаете, какая была ситуация на государственных предприятиях. И один, и второй ведет эти предприятия. Это связано согласно четкой нормы», - прокомментировал Кубив.

Размеры премий министр не считает слишком большими. Объясняет все сверхурочной работой.

«Когда люди работают в субботу и воскресенье, мы проводим заседание и в 8, и в 9 вечера, то это заслуженно», - отметил Кубив.