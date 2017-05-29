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Главный военный прокурор Анатолий Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции достоинства и препятствует этому.

Об этом в эфире 112 Украина заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он сообщил, что неоднократно подавал жалобы в адрес Матиоса на имя главы ГПУ Юрия Луценко.

«Матиос, наверно, хотел бы, чтобы в расследовании преступлений против Евромайдана был провал. Но это не так. Результаты есть и достаточно весомые, работа продолжается. И далее они будут, результаты по привлечению виновных к ответственности. В то же время следствие постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании этих дел. К сожалению, эти препятствования исходят, в том числе, от руководства Генеральной прокуратуры, в частности и от Матиоса. В связи с этим я неоднократно генпрокурору подавал письменные жалобы, в том числе по поводу того, в чем именно заключаются эти нарушения, но, к сожалению, реагирования нет», - сказал он.

Горбатюк добавил, что рапортов о действиях Матиоса уже написано порядка двух десятков, реагирования на них нет. По мнению начальника Департамента ГПУ, Матиос своей критикой пытается прикрыть отсутствие результатов в расследовании резонансных преступлений в военной сфере.

Кроме того, комментируя критику Матиоса о результатах по «делам Евромайдана», Горбатюк сказал: «Фактически Матиос обвинил генпрокурора во лжи. Потому что в среду генпрокурор в Верховной Раде сообщил, что в расследовании дел Майдана достаточно весомые результаты, а уже в субботу Матиос заявил, что, оказывается, провал. Думаю, Матиос говорит неправду».

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что после дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича в суд направят дело о преступлениях против Майдана.
ForUm

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