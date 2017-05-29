Окружной административный суд Киева обратится в Высший совет юстиции и Совет судей Украины по факту вмешательства НАБУ в деятельность суда и давления на судей.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято на сегодняшнем собрании.

«Судьи выразили обеспокоенность данной ситуацией и считают, что обыски в кабинете председателя суда - это давление на Окружной административный суд города Киева и всю судебную ветвь в целом. Действия лиц с нашивками НАБУ нельзя назвать иначе как правовым беспределом, ведь по требованию заместителя председателя суда, никаких процессуальных документов, позволяющих проводить следственные действия в помещении суда, упомянутыми лицами предоставлено не было. Также они отказались предоставить объяснения и сообщить, кто проводит следственные действия», - заявили в пресс-службе.

Судьи расценивают действия детективов НАБУ исключительно как давление на них, поскольку сейчас на рассмотрении в суде находятся пять дел, где ответчиком является или НАБУ, или председатель НАБУ Артем Сытник. Среди этих дел есть и два резонансных, в частности, оспариваются результаты интернет-голосования за членов Общественного совета при НАБУ и оспаривается назначение заместителя главы НАБУ Гизо Углавы, поскольку, по информации, которую предоставил истец, Углава имеет два гражданства.

Также собрание судей обратилось и в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы она дала оценку, как действиям представителей НАБУ так и судьи Галицкого районного суда города Львова, который предоставил разрешение на обыск в Окружном административном суде города Киева.

Собрание судей состоялись при участии председателя суда Павла Вовка, который приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, 26 мая в здании Окружного административного суда Киева сотрудники НАБУ проводят обыск по делу о незаконном обогащении его председателя.