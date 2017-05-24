Открытие Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства в отношении первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, квалифицированного по ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, является реакцией на расследование НАБУ и попыткой давления на Бюро.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Сведения о начале расследования были внесены в Единый реестр досудебных расследований в конце марта 2017 года по инициативе Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Очевидно, это производство ГПУ считает одним из приоритетных, поскольку его расследованием занимается прокурорская группа из 16 человек, работой которой руководит лично заместитель генпрокурора Юрий Столярчук», - сообщили в Бюро.

В НАБУ убеждены, что это производство является безосновательным, а его расследование – бесперспективным.

«Углава не нарушал законодательство о гражданстве. Согласно Конституции Грузии, гражданство Грузии теряется автоматически при условии приобретения гражданства другой страны (пп. «В» ч. 1 ст. 21 Конституции Грузии). К тому же, между Украиной и Грузией с 2007 года действует соглашение об упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства гражданами Грузии, которые постоянно проживают в Украине, и гражданами Украины, которые постоянно проживают в Грузии, и предупреждении случаев безгражданства и двойного гражданства. По этому соглашению датой оформления гражданства одной страны является дата прекращения гражданства другой (ч. 6 ст. 2 Соглашения)», - пояснили в пресс-службе.

Таким образом, с момента получения Углавой 17 апреля 2015 года гражданства Украины он потерял гражданство Грузии. Следовательно, его назначение на должность первого заместителя Национального антикоррупционного бюро было осуществлено в полном соответствии с законодательством Украины.

«Безосновательно и другое обвинение ГПУ о якобы неуплаты налогов. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2016 год Углава подал 25 апреля 2017. Налоговый кодекс Украины (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49, п.179.7 ст.179) предусматривает представление налоговой декларации за предыдущий год до 1 мая года, следующего за отчетным, тогда как налоги за отчетный год должны быть уплачены до 1 августа», - отмечается в сообщении.

Таким образом, ГПУ расследует эпизод неуплаты налогов «наперед», ведь срок уплаты истекает 1 августа 2017 года.

«Однако даже если бы сроки уплаты не были соблюдены, сумма неуплаты, о которой заявляет ГПУ (608 526,9 грн), все равно была бы недостаточной для уголовного преследования, поскольку, согласно ч.1 ст.212 УК Украины, сумма правонарушения должна превышать 800 тыс. грн», - напомнили в Бюро.

«За время, прошедшее с даты регистрации производства, 16 прокуроров ГПУ имели все возможности проверить указанные факты и прекратить производство за отсутствием состава преступления. Поэтому утверждение генпрокурора о том, что в расследовании этого производства со стороны ГПУ нет политической мотивации, являются сомнительными», - отмечается в заявлении.

При таких условиях, НАБУ расценивает действия сотрудников ГПУ как преступные, направленные на оказание незаконного давления на сотрудников бюро. По указанным фактам Управление внутреннего контроля Национального бюро зарегистрировало уголовные производства по фактам служебного подлога и вмешательства в деятельность первого заместителя директора НАБУ.

Напомним, Генеральная прокуратура начала расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.