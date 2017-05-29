Президент РФ Владимир Путин будет готов дать исчерпывающие пояснения по вопросу украинских политзаключенных, если этот вопрос будет поднят французской стороной.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что родственники политзаключенных из Украины накануне визита российского лидера в Париж написали письмо президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой поднять эту тему, сообщает УНИАН.

«В целом это не вопрос двусторонних российско-французских отношений, - сказал Песков. - Если она (тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения».

Напомним, супруга украинского журналиста Романа Сущенко, который незаконно удерживается в России, обратилась за помощью в освобождении мужа к жене французского президента Бриджит Макрон.