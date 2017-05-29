В селе Казатин произошел конфликт между участниками АТО и представителями сельского совета из-за спорных вопросов по оформлению земельного участка, которым пользовалась семья погибшего участника антитеррористической операции.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Причиной конфликта стали спорные вопросы оформления права собственности на земельный участок, на который претендует семья погибшего бойца и сельский совет.
Фото: Винница.info
Предварительно установлено, что бойцов АТО, которые пришли поддержать семью погибшего собрата, не впустили в помещение сельского совета. Участники конфликта выбили дверное стекло помещения.
Сейчас на месте правопорядок обеспечивают 15 сотрудников полиции. Следственно-оперативная группа документирует факт правонарушения.
В действиях участников усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое преступление наказывается штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
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