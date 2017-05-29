Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Голляка и Владимира Евдокимова с должности членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в указах №144 и №145 от 26 мая, опубликованных на сайте Главы государства.

Отмечается, что члены НКРЭКУ уволены согласно указу Президента от 23 марта 2017 года "Об утверждении плана ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».