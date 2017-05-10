Реальная заработная плата в Украине в марте 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная зарплата выросла на 19,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте составила 6752 грн, что на 8,7% больше по сравнению с февралем текущего года и на 37,2% больше, чем в марте 2016 года. Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн, сообщает УНИАН.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Напомним, В Украине средняя заработная плата в марте 2017 г. составила 6 тыс. 752 гривны, что на 8,7% больше, чем в феврале 2017 г.