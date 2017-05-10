также в разделеОбщество
Нацсовет отчитал два канала из-за брутальных реплик 13
Главу «Укравтодора» вызвали в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды 35
За майские праздники задержали 1 тысячу нарушителей границы 22
Главу полиции Мелитополя отстранили из-за «незамеченных» георгиевских лент 46
ГПУ просит заочно расследовать дело луганского сепаратиста 6
Кириленко допустил, что заявление Amnesty о задержаниях 9 мая написали в Кремле 40
Назначен новый глава полиции Днепропетровщины 46
Львовский мусор продолжают возить в волынские леса 16
В столичном Парке Славы предстоятель УПЦ и многочисленные верующие молились за погибших воинов 17
Франция требует наказать членов НВФ за сексуальное насилие на Донбассе 45
Прокуратура начала расследовать действия полиции 9 мая в Днипре 58
В Николаеве подрались афганцы, «азовцы» и бойцы АТО 119
Полицию обвинили в превышении полномочий во время задержания ОУНовцев 60
Синоптики объяснили «аномальный» снегопад среди мая 86
За минувшие сутки погиб 1 боец АТО, еще 4 – ранены 16
НАБУ просит 12 лет тюрьмы для двух киевских налоговиков 28
По факту столкновений 9 мая в Украине завели 8 уголовных дел 31
Адвокаты «торнадовцев» обжаловали приговоры 18

Реальная заработная плата в Украине в марте 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная зарплата выросла на 19,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте составила 6752 грн, что на 8,7% больше по сравнению с февралем текущего года и на 37,2% больше, чем в марте 2016 года. Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн, сообщает УНИАН.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Напомним, В Украине средняя заработная плата в марте 2017 г. составила 6 тыс. 752 гривны, что на 8,7% больше, чем в феврале 2017 г. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года