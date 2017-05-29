также в разделеСтолица
«Киевэнерго» сообщило подробности крупного прорыва в Голосеево 105
В Киеве из-за масштабного прорыва трубы повреждены автомобили и жилой дом 278
В киевском метро погиб зацепер 143
До конца суток в Киеве ожидается гроза 81
В Киеве после реконструкции открыли парк «Наталка» 61
Новую нитку киевского коллектора планируют запустить в сентябре 37
Киев отмечает День города 51
Прокуратура сообщила о подозрении топ-менеджеру «Укргазбанка» 40
Подозреваемый в убийстве байкера сдался полиции 81
Части киевлян повысят тарифы на отопление и горячую воду 775
В воскресенье в центре Киева перекроют движение 922
Полиция начала расследовать конфликт в кафе на Бессарабке 72
В Киеве мужчина ограбил банк на 285 гривен 256
В полиции рассказали подробности убийства байкера 200
В Киеве расстреляли мотоциклиста, объявлен план «Перехват» 239
Тариф «выживания»: КГГА объяснила причины подорожания проезда 354
Метеорологическое лето с опозданием пришло в Киев 59
Киев задолжал за тепло 4,2 миллиарда 56

С 22:00 30 мая по 14:00 31 мая в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение ряда домов Голосеевского и Шевченковского районов Киева. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевводоканал».

«Для надежной работы систем водоснабжения в Голосеевском и Шевченковском районах с 22:00 30 мая по 14:00 31 мая «Киевводоканал» будет осуществлять ремонт сети диаметром 500 мм на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. В частности, планируется заменить неисправную запорную арматуру, которая на сегодня является разгерметизированной», - говорится в сообщении.

Кроме того, будут дополнительно проведены работы на сетях на углу улиц Льва Толстого и Терещенковской, Льва Толстого и Антоновича.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года