С 22:00 30 мая по 14:00 31 мая в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение ряда домов Голосеевского и Шевченковского районов Киева. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевводоканал».

«Для надежной работы систем водоснабжения в Голосеевском и Шевченковском районах с 22:00 30 мая по 14:00 31 мая «Киевводоканал» будет осуществлять ремонт сети диаметром 500 мм на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. В частности, планируется заменить неисправную запорную арматуру, которая на сегодня является разгерметизированной», - говорится в сообщении.

Кроме того, будут дополнительно проведены работы на сетях на углу улиц Льва Толстого и Терещенковской, Льва Толстого и Антоновича.