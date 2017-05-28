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Экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной во время конвоирования сломали позвоночник, сообщил «ОВД-Инфо» адвокат Шариной Евгений Смирнов.

Отмечается, что травму она получила 29 октября 2015 года. Тогда ее перевозили из отдела полиции в изолятор временного содержания. «В автозаке были жесткие, то ли деревянные, то ли металлические сидения. Водитель не притормозил на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной», – сообщил адвокат правозащитникам.

Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной, в которых говорится, что она страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника.

25 мая в Мещанском районном суде завершилось судебное следствие по делу Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. Наказание для нее прокуратура попросит в понедельник, 29 мая.

Напомним, 28 октября 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ провели обыск в здании Библиотеки украинской литературы в Москве.

В этот же день директор библиотеки Наталья Шарина была задержана.

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

30 октября Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест Шариной.

В апреле 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.

 
ForUm

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