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Спутник PolyITAN-2-SAU, который создали в КПИ имени Игоря Сикорского, успешно выведен на околоземную орбиту и уже начал передавать сигналы. Об этом сообщает Itc.ua.

Наноспутник создала команда ученых, преподавателей и студентов. Его вывели на околоземную орбиту 26 мая в 6:00 утра по киевскому времени.

Он был запущен в космос с космодрома на мысе Канаверал на борту американской ракеты-носителя Atlas V совместно с 27 другими наноспутниками, созданными в университетах 19 стран, еще 18 апреля 2017 года.

Этот спутник успешно состыковался с Международной космической станцией, а в ночь на 26 мая вторая пусковая партия из 18 университетских спутников, в состав которой входил и PolyITAN-2-SAU, была выведена в заданные точки околоземной орбиты.

Космический аппарат участвует в проекте QB50, целью которого является демонстрация возможности запуска кластера университетских наноспутников разных стран. Общее количество по плану должно было быть 50, но на момент старта в кластере осталось всего 36 спутников, поскольку не все университеты справились с изготовлением аппаратов с соответствующими характеристиками.

Цель запуска – научные исследования нижней термосферы Земли на высотах.

22 апреля он состыковался с Международной космической станцией. И вот, в ночь на 26 мая, вторая пусковая партия из 18 университетских спутников, в состав которой входил и PolyITAN-2-SAU, была выведена в заданные точки околоземной орбиты. 90-420 км для уточнения глобальной ионно-термосфернои модели. Позднее эту модель хотят использовать как инструмент для прогнозирования атмосферных аномалий.
ForUm

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