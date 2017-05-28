За минувшие сутки члены НВФ 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, ранены восемь военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении НВФ 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО. «В частности, вечером боевики дважды из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, а также минометов калибра 82 мм обстреливали наши опорные пункты вблизи Павлополя. Неподалеку, в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Чермалыка и Гнутово, противник в темное время суток продолжал вести огонь по украинским воинам из стрелкового оружия и гранатометов. Севернее, по направлению временно оккупированного Докучаевска, боевики обстреливали наши опорные пункты под Новотроицким из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Также пророссийские бандформирования били из окрестностей Донецка по укреплению сил АТО на подступах к Марьинке из гранатометов различных модификаций», - говорится в сообщении.

На донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны НВФ. Они дважды обстреливали позиции ВСУ у Троицкого из артиллерии калибра 122 мм.

«Около полусотни снарядов выпустил враг по нашим позициям на том участке. Также применение запрещенных артиллерийских систем, а именно 120-мм минометов, было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Там же противник бил по украинским воинам из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения. Вблизи Зайцево НВФ осуществляли обстрелы наших укреплений из вооружения боевых машин пехоты», - отметили в штабе.

На луганском направлении зафиксировано 9 случаев применения оружия членами НВФ. «Около 22.00 часов боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли наши позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки. У Крымского противник бил из 82-мм минометов. Там же, а также по оборонным укреплениям ВС Украины в районе Станицы Луганской, поселков Донец и Лобачево незаконные вооруженные формировании открывали огонь из стрелкового оружия различных калибров и гранатометов», - информирует пресс-центр.