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В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 27 мая в Киеве ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

«В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 27 мая в столице ожидается гроза», - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь. Температура днем около 20°.

28 мая в столице будет без осадков, температура ночью 7-9°, днем 22-24°. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
ForUm

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