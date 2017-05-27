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В Киеве открыли вторую очередь реконструированного парка «Наталка» на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Урочище «Наталка» между Оболонской набережной и Московским мостом долгое время было заброшенным. И его пытались застроить. Но вместе с громадой нам удалось вернуть этот участок городу. При поддержке общественных активистов и жителей Оболони мы смогли превратить урочище «Наталка» в зону отдыха с современным дизайном, всей необходимой инфраструктурой, детскими и спортивными площадками. Мы сделали лучший парк Киева», - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

По его мнению, этот парк лучше лондонского Гайд-парка.

«Мы осуществили реконструкцию на площади более 7 га. Здесь обустроены новые пешеходные и велодорожки с ФЭМ-покрытием, установлены удобные скамейки для отдыха, новые урны для мусора», - рассказал Кличко.

Он отметил, что обустройство парка продолжится. «На территории площадью 5 га, ближе к Московскому мосту, появится зона отдыха. Кроме новых дорожек и освещения, там будет волейбольная площадка и несколько пандусов от жилых кварталов к парку», - отметил мэр.

По информации пресс-службы, после реконструкции в парке полностью переделали лестницы, обустроили смотровые площадки на верхней части, где можно отдохнуть и выпить кофе. Проложены новые коммуникации, открыт общественный туалет.

Кроме того, установлены фонари уличного освещения, а вдоль аллеи у берега Днепра появились три видовые беседки. Открыта также площадка для стрит-воркаута и поле для мини-футбола. На центральной аллее - бульвар с зонами для парковых скульптур.
ForUm

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