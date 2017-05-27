Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров поддержал блокировку Украиной доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе к соцсетям.

Об этом он заявил во время Третьего форума свободной России, который состоялся в Вильнюсе, сообщает Укринформ.

«Странно видеть, когда некоторые так называемые оппозиционеры, так называемые либералы в России начинают критиковать блокировку российских соцсетей в Украине. Критиковать можно только за то, что это не было сделано раньше. Более того, на мой взгляд, Европе, ЕС можно было бы поучиться на этом примере, как бороться с кремлевской пропагандой», - отметил Каспаров.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Российская журналистка Ксения Собчак возмутилась из-за закрытия в Украине российских соцсетей.