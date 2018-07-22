В ближайшие 3 часа и до конца дня 22 июля в Киеве ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Также сегодня в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25°.

Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.