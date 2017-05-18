Украина подаст апелляцию по судебному спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долларов 10 июня.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в кулуарах конференции Free Market Road Show Kyiv 2017, передают Українськi Новини.
Напомним, в минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «Долг Януковича».
29 марта Министерство финансов заявило, что суд подать апелляцию на решение суда рассмотреть иск РФ по ускоренной процедуре по долгу на 3 млрд долларов.
Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.
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