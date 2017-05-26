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Германия отказала в экстрадиции в Украину бывшего председателя правления «Укрсоцбанка» Бориса Тимонькина. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«По экстрадиции мы получили отказ. Причем Германия обратила внимание на несколько аспектов при отказе. В частности, на якобы давление со стороны представителей Генеральной прокуратуры, посещавших Германию для проведения допроса Тимонькина, и его адвокаты ссылаются на давление. В данный момент мы проверяем эту информацию. Также было акцентировано внимание на якобы отсутствие условий содержания в месте лишения свободы или месте несвободы, где бы Тимонькин находился до суда. Третий аспект - угроза здоровью Тимонькина в связи с болезнью», - сказал он.

По его словам, несмотря на отрицательное решение Германии у следствия Генпрокуратуры остаются вопросы к Тимонькину.

Также замгенпрокурора сообщил, что практики повторного обращения с запросом об экстрадиции в рамках одного уголовного производства не существует.

Как сообщал ForUm, Генпрокуратура объявила в международный розыск Тимонькина 16 мая 2014 года, он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.255 УК.

14 июня 2015 года в Германии был задержан банкир Борис Тимонькин.

После этого ГПУ направила запрос в Германию о его выдаче.
ForUm

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