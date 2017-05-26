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Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления ОАО Акционерного банка «Укргазбанк» по факту служебной халатности, что повлекло ущерб на сумму свыше 16 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточного договора между банком и коммерческой структурой, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы.

Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз.

По результатам досудебного следствия бывшему заместителю председателя правления сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 
ForUm

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