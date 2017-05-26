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Глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун хотел бы продлить свой контракт в Украине. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

«Контракт истекает 5 июня. Продление - это желание двух сторон: Кабмина и мое. Посмотрим, какое решение будет принято. Могу сказать, что я себя чувствую комфортно. Любой вариант будет для меня хорошим. Это дает мне ощущение свободы», - сказал Балчун.

Балчун также считает, что его команда находится только в начале пути по реформированию «Укрзализныци».

«Начальный период для каждого менеджера наиболее сложный. Сейчас, создав команду, наладив процессы, мы готовы к скачку в росте фирмы. Если мне придется продолжать эту миссию, для меня это будет чудесное бизнес-приключение. Мне кажется, что условия будут немного легче, чем на первом, самом сложном этапе», - сказал он.

Балчун также назвал своим главным достижением - то, что работа «Укрзализныци» не остановилась.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что руководителю «Укрзализныци» Войцеху Балчуну необходимо уйти в отставку.
ForUm

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