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Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут продолжать совместную санкционную политику в отношении России. Об этом Туск заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сегодня перед началом саммита «Большой семерки» в Таормине (Италия).

«У меня сложилось впечатление, что, когда речь шла о конфликте в Украине, мы были более-менее на одной волне с президентом Трампом и секретарем Тиллерсоном. Конечно, я настроен менее оптимистично, когда речь идет о планах и намерениях президента Путина, возможно, (настроен) менее сентиментально», - сказал Туск, сообщает УНИАН.

«Однако, в любом случае, по моему мнению – в отношении Украины мы можем найти общую позицию с США, и сейчас, я считаю, реалистичной оценкой является то, что мы можем продолжить нашу общую политику в отношении России, включая санкции и Минские договоренности», - добавил он.

Напомним, ранее Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. 
ForUm

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