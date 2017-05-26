Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут продолжать совместную санкционную политику в отношении России. Об этом Туск заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сегодня перед началом саммита «Большой семерки» в Таормине (Италия).

«У меня сложилось впечатление, что, когда речь шла о конфликте в Украине, мы были более-менее на одной волне с президентом Трампом и секретарем Тиллерсоном. Конечно, я настроен менее оптимистично, когда речь идет о планах и намерениях президента Путина, возможно, (настроен) менее сентиментально», - сказал Туск, сообщает УНИАН.

«Однако, в любом случае, по моему мнению – в отношении Украины мы можем найти общую позицию с США, и сейчас, я считаю, реалистичной оценкой является то, что мы можем продолжить нашу общую политику в отношении России, включая санкции и Минские договоренности», - добавил он.

Напомним, ранее Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине.