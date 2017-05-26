В Украине несколько недель назад презентовали проект пенсионной реформы. Коэффициент стажа украинцам планируют снизить с 1,35 до 1. В результате для «новых» пенсионеров размер выплаты снизят. В то же время тем украинцам, которые уже давно находятся на заслуженном отдыхе, пенсии «осовременят». Сайт «Сегодня» выяснил, как получить высокую пенсию после реформы.

Как повлиять на свою пенсию

Средняя пенсия в Украине одна из самых низких в Европе. Считается, что достаточный размер пенсии – 60% от зарплаты. На данный момент средняя пенсия – 1800 гривен, а средняя зарплата – 6752 гривни. То есть, вместо 60% от зарплаты украинцы в среднем на «заслуженном отдыхе» получают 26,6%.

Размер пенсии зависит от средней зарплаты по стране, собственной зарплаты, стажа и определяется по формуле: П = Зп * Кс, где П – размер пенси; Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсии умноженная на коэффициент зарплаты и страховой стаж); Кс – коэффициент страхового стажа (зависит от стажа); Коэффициент зарплаты – соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер.

Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент зарплаты будет равен 2, если на 35% – 1,35. Чтобы узнать свой коэффициент стажа, нужно количество проработанных лет умножить на специальный коэффициент. Сейчас это – 1,35, однако в октябре его планируют снизить до 1.

К примеру, на данный момент человек, который получает 12 тысяч гривен (зарплата примерно в два раза выше средней) и проработал 35 лет, может рассчитывать на пенсию в 3538 гривен, а в октябре, после снижения коэффициента, этот же украинец получит пенсию размером всего 2364 гривни. Как рассказывает эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко, те украинцы, которые еще не вышли на пенсию, от нововведения пострадают больше всех.

Эксперты поясняют: для получения высокой пенсии необходимо как минимум 35 лет стажа и зарплатв, размер которой значительно превышает среднюю по стране. В действующем законодательстве есть норма, согласно которой те, кто примет решение позже выйти на пенсию, могут рассчитывать на дополнительную надбавку. Если выйти на пенсию раньше 65 лет, но позже 60, за каждый лишний месяц работы положена надбавка в 0,5%. Если «отложить» пенсию до 65 лет, то можно рассчитывать на надбавку в 0,75% за каждый месяц. К примеру, пенсионер, который заработал пенсию в 3000 гривен, но принял решение выйти на заслуженный отдых в 63 года, может рассчитывать на выплату в 3540 гривен.

Как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас пенсию больше 20 тысяч гривен получают 2,2 тыс. человек. 19 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен. Больше всего «повезло» народным депутатам и судьям, они получают «специальные» пенсии. В Украине уже несколько лет действует ограничения – пенсии выше 10,7 тысячи гривен не назначаются. Те, кто получили пенсии выше этой суммы до ограничения, останутся с высокими выплатами.

Как рассказывает Лидия Ткаченко, судьи, который выйдут в отставку в этом году, ограничение «не выше 10,7 тыс. на пенсии» не почувствуют – для них Конституционный суд эту норму отменил. Как написал на своей странице в соцсети народный депутат Виктор Пинзеник, пенсии судей – 80% от зарплаты, это больше 260 тысяч гривен. «Людей раздражает это неравенство. Когда основная масса получает 1500, грубо говоря, средняя пенсия у нас сейчас где-то 1850 гривен, а судья получает 21 тысячу. За что судье на пенсии в нашей бедной стране при всем при том… Давайте тогда всем 21 тысячу платить. Почему-то не получается. Какая бы ни была мера ответственности на их работе, они же уже на пенсии, они же уже не работают. Уже ответственности этой нет – почему нужно платить 20 тысяч? Причем Конституционный суд снял по ним ограничение максимального размера», – рассказывает ученая.

Заработать самому

Помимо пенсии от государства, у каждого украинца есть возможность принять участия в частном пенсионном фонде. Во многих странах ЕС и США такие фонды существуют уже много лет, в Украине же частные пенсионный фонды начали работать только в 2003 году. И хотя, по словам автора книги «Навстречу будущему. Путеводитель по негосударственным пенсионным фондам» Александра Ткача, не один фонд не был признан банкротом, а если бы и был признан таковым, накопления украинцев перешли бы в другой фонд, доверия к частным пенсионным фондом до сих пор невысокое.

Один из крупнейших украинских банков предлагает своим вкладчикам ежемесячно откладывать 200 гривен «на старость». Если копить 30 лет, то к 2047-му можно будет получать каждый месяц 113 тысяч гривен (ежемесячно НПФ обещает зарабатывать 20% от суммы вклада). Правда, неизвестно, что можно будет купить на эти деньги через 30 лет.

По закону, в украинских частных фондах могут открывать счета граждане других стран, однако украинцам собирать на пенсию в иностранных фондах сложно: на данный момент действуют ограничения, согласно которым открывать валютные счета за рубежом и пополнять их запрещено.

Главная проблема частных пенсионных фондов в Украине – отсутствие фондового рынка и сложная экономическая ситуация. Чтобы сбережения не «сгорели», фондам нужно ежемесячно зарабатывать сумму, которая не только покроет инфляцию, но и приумножит средства. Как рассказал в интервью «Сегодня» министр соцполитики Андрей Рева, никто не может предсказать, что будет с этими фондами через 10 или 20 лет. «Сегодня меня переубедить в том, что нужно вкладывать деньги в наши финансовые структуры, очень сложно», – рассказывает Андрей Рева.

Еще один способ «насобирать» на пенсию – открыть депозитный счет и пополнять его с каждой зарплаты. Сейчас средняя депозитная ставка – 16-18%. Этого достаточно для того, чтобы не только компенсировать инфляцию, но и увеличить накопления. Если частный банк закрывается, Фонд гарантирования возвращает часть депозита – до 200 тысяч гривен. Поэтому эксперты советуют либо открыть несколько депозитов в разных банках на сумму до 200 тысяч, либо вкладывать деньги, например, в государственный «Ощадбанк». Согласно действующему закону, если «Ощад» закроется, вкладчики имеют право получить компенсацию депозитов в полном объеме за счет бюджета страны.