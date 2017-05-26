Сегодня в Государственную исполнительную службу Украины в интересах БТА Банка (Казахстан) было подано заявление о принудительном взыскании с Научно-производственного центра «Макс-Велл» задолженности в сумме более 400 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе известной юрфирмы «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы БТА.

Махинации с фармзаводом были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении из банка более 6 млрд долларов. Сумма незаконно выведенных из банка средств, легализованных путем финансирования строительства и реконструкции фармзавода, оценивается следствием в 2 млрд гривен.

«20 апреля 2017 года Апелляционный суд Харьковской области признал на территории Украины решение казахстанского суда о недействительности сделок по финансированию завода «Макс-Велл» в г. Борисполь. Также по фактам незаконного выведения средств из банка и их легализации Нацполицией в г. Киеве в начале 2017 года Мухтару Аблязову было вынесено дополнительное постановление о подозрении», - прокомментировали ситуацию в «Ильяшев и Партнеры».

БТА Банк и его украинская дочка в лице их нового собственника – казахского миллиардера Кенеса Ракишева - признаны потерпевшими от действий ОПГ Аблязова. Генеральная прокуратура Украины обратилась в Министерство юстиции Франции с дополнительным ходатайством о выдаче Аблязова в Украину для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду «Макс-Велл».

Напомним, ранее английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку 4.3 млрд долларов и приговорили экс-олигарха к 22 месяцам тюрьмы. Срок Аблязов не отбыл, скрывшись по поддельным документам во Франции, где и был арестован летом 2013 года. Там банкир 3.5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию.