Вчера ночью незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста «Марьинка», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Огонь террористы открыли в 23:05 из минометов. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту «Марьинка» ни находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как ранее сообщал ForUm, 24 мая незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь по контрольному посту «Марьинка».