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Обвинительный акт в отношении патрульного полицейского Сергея Олийныка будет рассматривать суд присяжных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в четверг в Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание в уголовном производстве по делу Олийныка.

«По результатам заседания суд принял обвинительный акт к рассмотрению по существу и удовлетворил ходатайство подозреваемого о рассмотрении данного уголовного производства судом присяжных», - говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде личного обязательства и отстранении его от должности до 23 июля.

На следующем заседании, которое назначено на 2 июня, суд утвердит порядок исследования доказательств в уголовном производстве.

Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве во время преследования автомобиля BMW сотрудник Управления патрульной полиции в г.Киеве Сергей Олийнык совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

22 декабря 2016 года прокуратура Киева направила обвинительный акт в отношении Олийныка в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
ForUm

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