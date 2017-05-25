Следователи по делу о столкновениях, которые произошли в Днипре 9 мая, задержали еще одного подозреваемого, ранее объявленного в розыск.

Как сообщает пресс-служба прокуратура области, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство).

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

На сегодняшний день по делу сообщено о подозрении 14 лицам, 6 из них объявлены в розыск. Среди подозреваемых есть организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также «кассиры», которые оплачивали выполненную работу так называемых «титушек». Четверо подозреваемых находятся под стражей.

С одним из подозреваемых, который помогал следствию и предоставлял важные показания, заключено соглашение о признании виновности. В рамках инкриминируемой ему ст. 293 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка) суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Как сообщалось ранее, прокуратура обжаловала избрание меры пресечения для подозреваемого в части возможности выхода из-под стражи под залог в 128 тыс. грн, однако Апелляционный суд Днепропетровской области апелляционную жалобу прокуратуры не удовлетворил.

Досудебное расследование продолжается.

9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.