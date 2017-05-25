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Национальный банк Украины пока не получил конфискованные средства экс-президента Виктора Януковича и его окружения, но ожидает их получения в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

«На сегодня мы еще не получили так называемые средства Януковича. Они сегодня находятся на счете Госказначейства в «Ощадбанке». Мы ожидаем получения этих денег в ближайшее время», - сказал Чурий, сообщает УНИАН.

По его словам, этим вопросом сейчас занимаются Министерство финансов и Госказначейство. «Но мы считаем, что эти средства безусловно должны поступить на счета казначейства Национального банка и быть зачислены в международные резервы», - добавил Чурий.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.
ForUm

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