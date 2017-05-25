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Спецоперация по задержанию экс-налоговиков удалась благодаря отстраненному главе ГФС Роману Насирову, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Эту операцию нам не удалось бы провести, если бы нам не помогал председатель ГФС Насиров, потому что разобраться в дебрях налогового законодательства, всех нарушений... Это только благодаря его содействию основной массив работы был сделан. Я не стесняюсь этого сказать, это человек, который в этом сегменте сделал все, чтобы разоблачить все эти незаконные налоговые площадки и помочь нам доказать и собрать доказательства. Это не последние люди в государстве, это руководители налоговых администраций, это цари и боги во времена Януковича», - сказал Матиос, передает 112 Украина. 

Напомним, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. 

Выявлено около 96 млрд гривен ущерба бюджету.  
ForUm

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