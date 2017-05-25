также в разделеПолитика
Тиллерсон: Россия вернется в G7 после восстановления суверенитета Украины 17
Трамп: РФ должна понести ответственность за действия в Крыму и на Донбассе 124
Порошенко пообщался с украинцами, застрявшими в очередях на границе с Польшей 50
Луценко о проверке е-деклараций: 35 нардепов могут спать спокойно 32
Бобов опроверг заявление Луценко: всегда честно платил налоги 30
На саммите НАТО поднимут вопрос выполнения «Минска» 30
На должность аудитора НАБУ от Кабмина претендуют пятеро иностранцев 20
ГПУ: Нардеп Бобов собирается заплатить $1 миллион налогов 28
Луценко назвал свое самое большое достижение на посту генпрокурора 252
Луценко: Мои первые действия были направлены на реформирование прокуратуры 27
Госдеп США предлагает втрое сократить помощь Украине 88
Гройсман прокомментировал заявление Кутового об отставке 80
СМИ: Меркель планирует провести «нормандскую» встречу 65
В Сенате Нидерландов есть большинство за Ассоциацию Украина-ЕС 33
Петренко: В деятельности Интерпола появились элементы политики 41
Пентагон: Война на Донбассе продолжится и в 2018 году 177
Министр агрополитики подал в отставку 102
СМИ: Трамп сказал Лаврову, что война в Украине его несильно беспокоит 137

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием президентом Французской Республики и выразил уверенность, что с его победой Украина получила настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности. Как сообщает пресс-служба Главы государства, стороны провели телефонный разговор в среду вечером.

Накануне запланированной встречи Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Украины привел факты нарушения Минских договоренностей Россией и поддерживаемыми ею боевиками.

«Порошенко и Макрон высказались за активизацию работы в нормандской формате», - отметили в пресс-службе.

Собеседники также скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран «Большой Семерки» в Италии.

Глава государства пригласил президента Франции посетить с визитом Украину в удобное время.

Напомним, Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона 29 мая посетит Париж с визитом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года