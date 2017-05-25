Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием президентом Французской Республики и выразил уверенность, что с его победой Украина получила настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности. Как сообщает пресс-служба Главы государства, стороны провели телефонный разговор в среду вечером.

Накануне запланированной встречи Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Украины привел факты нарушения Минских договоренностей Россией и поддерживаемыми ею боевиками.

«Порошенко и Макрон высказались за активизацию работы в нормандской формате», - отметили в пресс-службе.

Собеседники также скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран «Большой Семерки» в Италии.

Глава государства пригласил президента Франции посетить с визитом Украину в удобное время.

Напомним, Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона 29 мая посетит Париж с визитом.