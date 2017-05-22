Президент России Владимир Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона 29 мая посетит Париж с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - отметили в пресс-службе.

«Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и в Украине», - сообщили в Кремле.

Президенты также совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон Замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию - первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами, отметили в пресс-службе.