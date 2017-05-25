Полиция Киева разыскивает мужчину, который, совершив несколько выстрелов в потолок, украл из банка 285 гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Информация от диспетчера частной охраны о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева поступила 24 мая в 16:45.

«Установлено, что злоумышленник сделал несколько выстрелов из неизвестного оружия и забрал 285 гривен. В результате происшествия никто не пострадал», - отметила пресс-секретарь.

Сведения о событии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Приметы злоумышленника переданы всем патрульным и оперативным сотрудникам. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.